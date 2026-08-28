ANNYEONG - CULTURA COREANA

Estrela das trilhas de K-dramas fará show em Salvador

Gaho, cantor sul-coreano conhecido por músicas de produções como Itaewon Class, Sorriso Real e Apostando Alto, se apresenta no dia 1º de setembro, no Teatro da Cidade



Márcia Luz

Gabriela Cruz

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 11:42

Cantor sul-coreano Gaho faz show em Salvador Crédito: Divulgaçao

Quem prestigiou a programação do Festival da Cultura Coreana, realizado nos dias 15 e 16 de agosto, no Bom Retiro, em São Paulo, pôde conferir as primeiras apresentações do cantor Gaho no Brasil. Conhecido por ser um dos grandes compositores e intérpretes de OSTs (trilhas sonoras) de K-dramas de sucesso, como Itaewon Class e Sorriso Real, o artista sul-coreano está no Brasil pela primeira vez. Sua TO MARS TOUR, que começou no dia 22 de agosto, em São Paulo, passa por oito cidades e chegará a Salvador no próximo dia 1º de setembro, no Teatro da Cidade, na Paralela.

Reconhecido pela potência vocal e pela interpretação emotiva, Kang Dae-ho construiu uma carreira solo de sucesso, mas também integra a banda KAVE. Recentemente, o artista assumiu o gerenciamento da própria carreira por meio da gravadora PLAN-G Entertainment.

Em entrevista coletiva, Gaho destacou que o crescimento de seu nome fora da Coreia se deu, em grande parte, por conta das trilhas sonoras que interpreta para K-dramas e séries, que se tornaram populares em todo o mundo, além do sucesso do K-pop, que acaba abrindo caminhos para artistas solo como ele.

Start Over (Itaewon Class), Yellow Light (Sorriso Real) e Running (Apostando Alto) são algumas das músicas já conhecidas pelo público brasileiro, pois embalam cenas de produções de sucesso por aqui. E, para homenagear seus fãs brasileiros, o cantor pediu indicações de uma canção brasileira. A eleita foi Meu Abrigo, da banda Melim, que Gaho aprendeu a cantar em português e já se tornou um dos covers favoritos dos fãs em sua voz.

Primeiro contato com o Brasil

Nos dias 15 e 16 de agosto, Gaho se apresentou no Festival da Cultura Coreana, em São Paulo. Além de marcarem sua estreia no Brasil, as apresentações gratuitas mostraram ao artista sua popularidade no país e o carinho dos fãs, que o surpreenderam ao cantar suas canções em coreano.

O artista ainda participou de um encontro beneficente com fãs em troca de alimentos, no Teatro Adamastor, em Guarulhos. Foi arrecadada mais de meia tonelada de alimentos destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos, beneficiando centenas de famílias em situação de vulnerabilidade social.

To Mars Tour

A turnê leva o nome do single To Mars, lançado em abril deste ano. A música fala sobre a grandeza do amor fraternal e a conexão com os fãs. O ritmo é marcante e envolvente e convida o público a entrar na vibe. A faixa também marca o início da nova fase independente da carreira do artista.

A turnê teve início oficial em São Paulo, no dia 22 de agosto. O roteiro inclui ainda São Luís, Belém, Fortaleza, Salvador, Florianópolis, Porto Alegre e Curitiba. Os ingressos estão à venda no site da Meaple. Os valores variam de R$ 130 (pista/meia) a R$ 880 (VVIP/inteira).

Salvador na rota

Os fãs em Salvador já estão contando os dias para ver a apresentação ao vivo, no próximo dia 1º de setembro. Gaho se apresentará a partir das 19h30, no Teatro da Cidade (Colégio Villa Global Education – Av. Luís Viana Filho, 7731 – Subsolo 1 – Paralela). O local tem capacidade para 260 pessoas e os ingressos estão divididos em três setores: Pista, VIP e VVIP.

Vale lembrar que os pacotes VIP e VVIP incluem benefícios exclusivos, como entrada antecipada, acesso ao hi-touch e sessão de autógrafos com o artista. Para todos os tipos de ingressos, existe ainda a possibilidade de adquirir upgrades com experiências adicionais, como tirar uma selfie com o cantor ou uma foto em Polaroid. Todas as opções e valores estão descritos no site.

Serviço

O quê: To Mars Tour em Salvador, com o cantor sul-coreano Gaho

Quando: 1º de setembro de 2026, às 19h30

Onde: Teatro da Cidade (Colégio Villa Global Education – Av. Luís Viana Filho, 7731 – Subsolo 1 – Paralela)