Estrela de The Bachelorette morre aos 36 anos após carro cair de penhasco

O participante do reality show The Bachelorette, Charlie Newling, 36 anos, morreu depois que o carro em que estava caiu de um penhasco em Sidney, Austrália.



O acidente aconteceu no último sábado (10). O carro de Newling despencou de uma altura de 70 metros na região de Dover Heights. A morte do modelo acontece dois meses após o nascimento do seu segundo filho.



Segundo moradores relataram à imprensa australiana, o carro de Charlie foi visto pegando fogo na base de um penhasco de 70 metros.