COMPORTAMENTO FELINO

Estudo japonês identifica quatro perfis de personalidade em gatos e destaca o tímido

Pesquisa publicada na revista PLOS ONE analisou mais de 300 gatos e mostrou que timidez pesa mais em machos e animais nascidos na rua

Flavia Azevedo

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 05:00

O perfil tímido chamou a atenção dos pesquisadores Crédito: Reprodução/Wikimedia Commons

Um estudo publicado na revista científica PLOS ONE identificou quatro perfis de personalidade em gatos domésticos com base na reação dos animais a pessoas ou situações novas, com destaque para o perfil tímido. A pesquisa, sob o título "Exploration of complex shyness and the relationship between fear and approach behaviors in domestic cats (Felis catus)", publicada neste mês, foi conduzida por cientistas de duas universidades japonesas a partir de relatos de tutores sobre mais de 300 gatos, em uma análise feita em três etapas. De acordo com os resultados, os perfis são os seguintes:

Muito sociável: encara a novidade como oportunidade e busca atenção.

Moderadamente sociável: também se aproxima, mas de forma mais contida.

Medroso: reage com pânico e busca abrigo seguro, como debaixo da cama, até que visitas vão embora.

Tímido: mistura receio e curiosidade ao mesmo tempo, observa à distância e se aproxima aos poucos.

Os gatos já estão em mais de 20% dos lares baianos 1 de 20

O que os resultados mostraram sobre timidez e genética

O perfil tímido chamou a atenção dos pesquisadores por reunir medo e interesse na mesma reação diante do desconhecido. Na pesquisa, a timidez apareceu com mais frequência em gatos machos e em animais que nasceram na rua.

Como a convivência com os tutores não alterou de forma marcante esse comportamento no levantamento, os autores do estudo apontam que a genética exerce peso relevante. A pesquisa ressalta que os gatos têm um sistema de luta ou fuga mais aguçado que o humano, o que favorece reações rápidas antes da confirmação de perigo.

História de vida e rotina no manejo

Apesar do peso genético, os resultados também indicam que a história do animal importa desde o início da vida. Segundo o que foi apresentado, a formação da personalidade do gato sofre influência da gestação e da amamentação: mães que passam por gestação e amamentação tranquilas tendem a ter filhotes mais tranquilos, enquanto cenários de estresse ou dificuldade favorecem filhotes mais medrosos.

Gatos podem se aproximar mais de pessoas que respeitam seu espaço e deixam o animal decidir quando quer interagir. 1 de 6

A pesquisa também chama atenção para a diferença entre reserva e medo intenso: enquanto o gato mais reservado observa de um ponto que considera seguro, o animal com medo extremo pode se esconder a ponto de não sair para comer ou usar a caixa de areia. Para lidar com gatos mais receosos ou medrosos, especialistas indicam trabalho gradual respeitando o ritmo do bicho e rotina previsível — como horários regulares para petiscos, escovação (quando o gato aceita) e brincadeiras para fortalecer o vínculo.