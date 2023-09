Evento Dêu Samba no Parque recebe grupos Resenha do Bigg, Resenha do Eri e Belito

Dêu Samba no Parque, vai acontecer neste próximos sábado (23 de setembro), e promete não deixar ninguém parado, principalmente todos aqueles que têm os clássicos do samba na ponta da língua e na ponta do pé. A partir das 15h, a Arena Parque Santiago recebe os grupos Resenha do Bigg, Resenha do Eri e Belito; além do DJ Assis.



O projeto dá oportunidade e voz aos artistas locais, que fazem uma releitura e apresentam um repertório afinado com vários hits das antigas, mesclando também, com uma série de sucessos da atualidade. O espaço, situado em Brotas, conta com uma estrutura de bar abastecido com cervejas, área gourmet e estacionamentos.