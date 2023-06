Evento gospel reúne artistas em dois dias de festa em Salvador

Entre os dias 7 e 8 de julho, Salvador receberá a primeira edição do evento gospel Canta Bahia, que acontecerá no Parque de Exposições, sempre a partir das 18h. A programação contará com grandes nomes do gênero, como Anderson Freire e Isadora Pompeo. No local, haverá dois palcos e área infantil. A entrada é gratuita.



Realizado pelo Governo do Estado, o evento tem por objetivo fomentar a cultura evangélica na Bahia, através da música, dança, apresentações artísticas, entre outras expressões culturais que representam o segmento. O Canta Bahia terá ponto de arrecadação de doações para o Programa Bahia Sem Fome.