Ex- global, Isis Valverde sugere que não fará mais novelas

Após deixar a Globo com o fim do contrato em 2022, Isis Valverde diz que ficará sem aparecer em novelas por um bom tempo. Ela já não faz mais novelas desde "Amor de Mãe".



A atriz deu a entender, ao ser questionada em seu Instagram, que se dedicará a outro tipo de projeto.



"Vou deixar vocês aproveitarem a outra versão de Isis, em séries e filmes", publicou, em um vídeo nos Stories, nesta sexta (21).



"Alguns [projetos] são só para o ano que vem e não vou falar esse ano ainda. Mas esse ano tem a estreia do filme que acabei em dezembro do ano passado, Ângela, que está concorrendo no prêmio de Gramado e vai estrear daqui a pouquinho. E vou gravar duas séries", continuou.