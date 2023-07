Ex acusa Compadre Washington de dever pensão do filho caçula

Débora Costa, mãe do filho caçula de Compadre Washington, acusa o pagodeiro de estar devendo a pensão alimentícia do menino, que está com 13 anos. Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, a a técnica em enfermagem contou que o artista também tem uma dívida da época da pandemia, quando a pensão foi reduzido pela metade e ficou acordado de que seria compensada depois.



Compadre deveria pagar R$ 2.640 mensalmente para o adolescente, mas a mãe aponta que o valor nunca é depositado na data correta.