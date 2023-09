Ex-ator da Disney conta que fez terapia com choque para deixar de ser gay

Matthew Scott Montgomery, conhecido por interpretar Matthew Bailey na série Sem Sentido! da Disney, revelou que passou por uma terapia de conversão com choque para "deixar de ser gay"



"No começo, a terapia de conversão era só terapia, nós conversávamos todos os dias. E depois eu comecei a ter lição de casa. Eu tinha que preencher uns cadernos com umas equações científicas, nós éramos ensinados de que homens gays não existem, não poderiam existir. Eles tentaram me quebrar", comentou no podcast Vulnerable.