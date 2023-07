Ex-BBB Adriana Sant'Anna revela que mãe foi rendida por bandidos

A ex-BBB Adriana Sant'Anna revelou aos seguidores que sua mãe, Maria da Penha, foi rendida por bandidos na porta da casa, sendo feita refém pelos homens durante horas.



Nos stories, a esposa do ex-BBB Rodrigão contou que recebeu um telefonema de uma parente explicando que a mãe ficou na mira dos bandidos por horas dentro de casa.



"Era 3:30 da manhã quando meu telefone toca e era minha tia chorando. 'Adriana! Pegaram sua mãe na frente da casa dela, amarraram ela e levaram pra dentro de casa! Ficaram de 9:30 da noite até às 4:00 da manhã com ela! Ela está bem! Liga nesse numero para falar com ela!'", contou.