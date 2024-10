CARREIRA

Ex-BBB vira coach cristã após trauma: 'Satanás tentou me parar'

Patrícia Leitte foi participante da edição 2018 do programa

Depois de sofrer um grande trauma com o aborto espontâneo do filho que esperava, a ex-BBB Patrícia Leitte resolveu mudar de vida completamente. Com a mudança, a ex-sister agora atua como coach cristã e mentora espiritual para o público feminino.