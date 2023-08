Ex-BBB Wagner Santiago aumenta pênis em cirurgia para ter audiência no OnlyFans

O ex-BBB Wagner Santiago, que ficou conhecido por ter se relacionado com a campeã do BBB 18, Gleici Damasceno, resolveu tomar uma atitude em relação ao conteúdo adulto que compartilha no OnlyFans.



Visando uma maior audiência na plataforma adulta, Wagner realizou um procedimento para aumentar o pênis. O artista plástico fez o procedimento no último fim de semana, em São Paulo.



Segundo o jornal Extra, ele decidiu aumentar não só para ter uma boa performance nos vídeos explícitos que faz tendo relações sexuais, mas também para melhorar a autoestima.