Ex-De Férias com o Ex alega ter sofrido 'Boa Noite, Cinderela'

O DJ e ex-De Férias com o Ex Luis Matos revelou que foi vítima do "Boa Noite, Cinderela" no Rio de Janeiro há alguns dias. O artista contou sobre ter despertado desacordado na rua, socorrido em seguida por uma mulher, que o levou para uma UPA próxima.



No Instagram, Luis comentou que ainda foi agredido e roubado no samba da Pedra do Sal. De acordo com o DJ, ele confiou em algumas pessoas, e acabou caindo no golpe, ficando sem os pertences em seguida.