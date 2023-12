Ex-Dixie Chicks, cantora Laura Lynch morre após acidente de carro

Aos 65 anos, a artista Laura Lynch, uma das fundadoras da banda de música country The Chicks (antes The Dixie Chicks), morreu após um acidente de carro. Caso aconteceu na última sexta-feira, 22, nas proximidades de El Paso, município no interior do Texas, nos Estados Unidos.



Conforme o portal estadunidense NBC, que ouviu o Departamento de Segurança Pública do Texas, a cantora dirigia em uma rodovia quando um motorista na direção oposta tentou realizar ultrapassagem e colidiu com o carro que Lynch dirigia. Outro motorista foi resgatado com ferimentos leves.