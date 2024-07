RUMORES

Ex-empresário de Ivete vai trabalhar com Claudia Leitte, aponta colunista

Fábio Almeida trabalhou com Ivete Sangalo até 2022

O ex-empresário da cantora Ivete Sangalo, Fábio Almeida, está agenciando Claudia Leitte. A informação é da colunista do Metrópoles, Fábia Oliveira.

Segundo a jornalista, o profissional foi visto no trio de Cláudia durante os dois dias em que a cantora se apresentou no Fortal 2024, tradicional festa de rua de Fortaleza, no Ceará.