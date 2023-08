Ex-Tiazinha, Suzana Alves inicia trabalho como psicóloga: 'Me surpreendi'

Sucesso como Tiazinha, Suzana Alves começou a atuar como psicóloga, aos 45 anos. Ela, que está oitavo período de Psicologia, fez seu primeiro atendimento sozinha no estágio da clínica da faculdade onde estuda, em São Paulo.



"Passando aqui para dizer que um novo ciclo se ínvia hoje em minha vida: Primeiro atendimento sozinha no estágio da clínica de psicologia da minha faculdade (...) Me surpreendi com a minha naturalidade em ouvir a cliente. Me surpreendi com a alegria interna em estar nesse ambiente aí da foto. Cheguei bem mais cedo, preparei a sala, coloquei um copo de água para a paciente, um lencinho, fechei a persiana, acendi o abajur e um cheirinho", escreveu ela nas redes sociais.