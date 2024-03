PURO LUXO

Ivete Sangalo fará show em Praia do Forte para celebrar Dia dos Namorados

A apresentação será no dia 7 de junho

Publicado em 12 de março de 2024 às 09:13

Ivete Sangalo Crédito: Redes sociais

Ivete Sangalo fará um show exclusivo na Praia do Forte, no Litoral Norte da Bahia. A apresentação será no dia 7 de junho, no Tivoli Ecoresort.

De acordo com informações obtidas com exclusividade pelo Alô Alô Bahia, o hotel, eleito o melhor resort de praia da América do Sul em 2023, está preparando uma festa comandada pela cantora baiana e experiências para a celebração do Dia dos Namorados.

No palco do Tivoli Praia do Forte, Ivete Sangalo - que completa 30 anos de carreira em 2024, com mais de 300 canções, 18 milhões de cópias vendidas e 150 prêmios nacionais e internacionais, incluindo o prestigioso Grammy Latino e Shorty Awards -, presenteará os fãs com seus grandes sucessos, como "Não Precisa Mudar", "Eva", "Arerê", "Sorte Grande", "O Mundo Vai", além de “Macetando”, o hit do carnaval de 2024.

No dia seguinte à apresentação, o hotel irá oferecer experiências com um toque romântico: um piquenique no paradisíaco jardim do resort e a opção do Candlelight Dinner, jantar realizado em um bangalô privativo, decorado à luz de velas com uma vista para a natureza.

Os hóspedes também poderão aproveitar o Anantara Spa e fazer a massagem que dá nome ao espaço e que une a combinação de óleos e movimentos cuidadosamente planejados.

As experiências, o show e as comodidades como café da manhã e jantar serão oferecidos em pacotes com mínimo de 3 noites de hospedagem. Para reservas, o Tivoli Ecoresort Praia do Forte disponibiliza o telefone (71) 3676-4000, o e-mail [email protected] e o site www.tivolihotels.com.

Situado a apenas 50 minutos do aeroporto de Salvador, o Tivoli Ecoresort Praia do Forte oferece aos hóspedes uma infraestrutura única, com oito piscinas, quadras de tênis e futebol, clube infantil, spa, restaurantes, bares e todos os quartos com varandas. Além disso, o resort disponibiliza um serviço de transfer privativo, garantindo conforto, segurança e comodidade, mediante agendamento prévio no ato da reserva.