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Explorador baiano segue rota de Charles Darwin

Resultado da viagem à Patagônia virou livro que será lançando nesta quinta (8) na livraria Terra Libris

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 06:00

Cenário da viagem de Marcio Pimenta
Cenário da viagem de Marcio Pimenta Crédito: Marcio Pimenta

A imagem de Charles Darwin (1809-1882) que se consolidou foi a do cientista de barba branca, consagrado, associada à Teoria da Evolução. Mas, antes de ficar famoso, um Darwin de 20 e poucos anos viajou pela Patagônia, região localizada entre a Argentina e o Chile, a bordo do navio HMS Beagle. E é esse personagem que interessa ao explorador baiano Marcio Pimenta, que, quase dois séculos depois, refez sozinho 11 mil quilômetros percorridos pelo naturalista britânico.

Realizada em 2023, a excursão científica, financiada pela National Geographic Society, deu origem ao livro Encontrando Darwin – Uma Expedição Pelos Confins do Mundo (Solisluna). O lançamento em Salvador será nesta quinta (8), às 18h30, na livraria Terra Libris (Cine Glauber Rocha), com sessão de autógrafos e bate-papo com Marcio Pimenta, mediado pelo professor Charbel El-Hani, do Instituto de Biologia da Ufba.

Veja imagens da expedição do fotógrafo Marcio Pimenta à Patagônia

Andes por Marcio Pimenta
Paisagem da região por Marcio Pimenta
Passagem utilizada por Darwin por Marcio Pimenta
Geólogo Maximiliano Rueda por Marcio Pimenta
Casa dos ossos, museus de biologia marinha por Marcio Pimenta
Patagonia por Marcio Pimenta
Bahia San Juan, onde o HMS Beagle ancorou por Marcio Pimenta
A espécie Darwin's rhea (Rhea pennata or Pterocnemia pennata) por Marcio Pimenta
Geóloga Dr. Maria Teresa em busca de fósseis por Marcio Pimenta
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Andes por Marcio Pimenta

Estreia literária de Marcio Pimenta, a obra questiona o que acontece quando permanecemos tempo suficiente em um território para permitir que ele modifique nossa maneira de enxergar o mundo. O jovem Darwin ofereceu uma chave fundamental para essa investigação.

“Eu não queria encontrar o homem que já conhecia as respostas. Queria compreender o jovem que estava aprendendo a fazer as perguntas. Darwin atravessou aqueles territórios e saiu deles diferente. Essa transformação acabou se tornando uma das questões centrais da minha própria viagem”, explica Pimenta.

Fotojornalista da National Geographic, ele realizou diversos trabalhos transformadores para a revista e outros veículos de imprensa, mas a expedição que deu origem ao livro lhe proporcionou uma experiência ainda mais especial. “Estive na guerra do Iraque e vi o terror. Na Antártica, a paz plena. Na Amazônia e no deserto do Atacama, a força da vida. Mas a Patagônia me ofereceu algo diferente. Foi a primeira vez que viajei tendo um personagem histórico como guia. Darwin não me mostrou o caminho; mostrou uma maneira de olhar”, revela.

América do sul

Encontrando Darwin combina literatura de viagem, história da ciência e observação contemporânea. A narrativa acompanha simultaneamente duas jornadas separadas por quase dois séculos. De um lado, Darwin percorre a América do Sul entre 1832 e 1835 e registra aquilo que encontra em seus cadernos. Do outro, Marcio Pimenta atravessa alguns desses mesmos territórios em 2023 e pergunta o que mudou e o que ainda permanece.

O fotógrafo baiano Marcio Pimenta
O fotógrafo baiano Marcio Pimenta Crédito: divulgação

“Quando viajamos rapidamente, um lugar tende a permanecer como paisagem. Quando diminuímos o ritmo e começamos a observar, percebemos que estamos atravessando diferentes camadas de tempo ao mesmo tempo. Há aquilo que vemos, aquilo que aconteceu antes de nós e aquilo que nossa própria presença naquele lugar começa a modificar”, analisa o explorador baiano.

A experiência também transforma o próprio autor. A solidão, a incerteza, as decisões tomadas longe de qualquer rede de apoio e os limites físicos e emocionais de uma longa expedição aparecem na narrativa sem a construção heroica ou romântica tradicionalmente associada à exploração. Para Pimenta, essa mudança de perspectiva é uma maneira de reconsiderar o significado contemporâneo do ato de explorar.

“A exploração não precisa ser uma história de conquista. O mundo está amplamente cartografado, mas isso não significa que esteja inteiramente compreendido. Ainda existem perguntas novas a fazer sobre lugares conhecidos”, garante.

SERVIÇO - Lançamento do livro 'Encontrando Darwin – Uma Expedição Pelos Confins do Mundo'| quinta (9), a partir das 18h30 na Livraria Terra Libris, no térreo do Cine Glauber Rocha, Praça Castro Alves | Aberto ao público.

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Livro

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