EXPEDIÇÃO

Explorador baiano segue rota de Charles Darwin

Resultado da viagem à Patagônia virou livro que será lançando nesta quinta (8) na livraria Terra Libris

Doris Miranda

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 06:00

Cenário da viagem de Marcio Pimenta Crédito: Marcio Pimenta

A imagem de Charles Darwin (1809-1882) que se consolidou foi a do cientista de barba branca, consagrado, associada à Teoria da Evolução. Mas, antes de ficar famoso, um Darwin de 20 e poucos anos viajou pela Patagônia, região localizada entre a Argentina e o Chile, a bordo do navio HMS Beagle. E é esse personagem que interessa ao explorador baiano Marcio Pimenta, que, quase dois séculos depois, refez sozinho 11 mil quilômetros percorridos pelo naturalista britânico.

Realizada em 2023, a excursão científica, financiada pela National Geographic Society, deu origem ao livro Encontrando Darwin – Uma Expedição Pelos Confins do Mundo (Solisluna). O lançamento em Salvador será nesta quinta (8), às 18h30, na livraria Terra Libris (Cine Glauber Rocha), com sessão de autógrafos e bate-papo com Marcio Pimenta, mediado pelo professor Charbel El-Hani, do Instituto de Biologia da Ufba.

Veja imagens da expedição do fotógrafo Marcio Pimenta à Patagônia 1 de 9

Estreia literária de Marcio Pimenta, a obra questiona o que acontece quando permanecemos tempo suficiente em um território para permitir que ele modifique nossa maneira de enxergar o mundo. O jovem Darwin ofereceu uma chave fundamental para essa investigação.

“Eu não queria encontrar o homem que já conhecia as respostas. Queria compreender o jovem que estava aprendendo a fazer as perguntas. Darwin atravessou aqueles territórios e saiu deles diferente. Essa transformação acabou se tornando uma das questões centrais da minha própria viagem”, explica Pimenta.

Fotojornalista da National Geographic, ele realizou diversos trabalhos transformadores para a revista e outros veículos de imprensa, mas a expedição que deu origem ao livro lhe proporcionou uma experiência ainda mais especial. “Estive na guerra do Iraque e vi o terror. Na Antártica, a paz plena. Na Amazônia e no deserto do Atacama, a força da vida. Mas a Patagônia me ofereceu algo diferente. Foi a primeira vez que viajei tendo um personagem histórico como guia. Darwin não me mostrou o caminho; mostrou uma maneira de olhar”, revela.

América do sul

Encontrando Darwin combina literatura de viagem, história da ciência e observação contemporânea. A narrativa acompanha simultaneamente duas jornadas separadas por quase dois séculos. De um lado, Darwin percorre a América do Sul entre 1832 e 1835 e registra aquilo que encontra em seus cadernos. Do outro, Marcio Pimenta atravessa alguns desses mesmos territórios em 2023 e pergunta o que mudou e o que ainda permanece.

O fotógrafo baiano Marcio Pimenta Crédito: divulgação

“Quando viajamos rapidamente, um lugar tende a permanecer como paisagem. Quando diminuímos o ritmo e começamos a observar, percebemos que estamos atravessando diferentes camadas de tempo ao mesmo tempo. Há aquilo que vemos, aquilo que aconteceu antes de nós e aquilo que nossa própria presença naquele lugar começa a modificar”, analisa o explorador baiano.

A experiência também transforma o próprio autor. A solidão, a incerteza, as decisões tomadas longe de qualquer rede de apoio e os limites físicos e emocionais de uma longa expedição aparecem na narrativa sem a construção heroica ou romântica tradicionalmente associada à exploração. Para Pimenta, essa mudança de perspectiva é uma maneira de reconsiderar o significado contemporâneo do ato de explorar.

“A exploração não precisa ser uma história de conquista. O mundo está amplamente cartografado, mas isso não significa que esteja inteiramente compreendido. Ainda existem perguntas novas a fazer sobre lugares conhecidos”, garante.