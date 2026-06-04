FORRÓ E POESIA

Exposição de Thais Ribeiro celebra cultura das festas juninas

A mostra Aboio de Amor abre para visitação gratuita nesta sexta (5) no Estúdio Agá, no Santo Antônio Além do Carmo

Doris Miranda

Publicado em 4 de junho de 2026 às 06:00

Thais Ribeiro e seu trabalho Crédito: divulgação

Inspirada nas festas juninas, na cultura popular nordestina e nas lembranças afetivas construídas desde a infância no interior baiano, a artista baiana Thais Ribeiro (@thaaicoutinho), idealizadora da Um Tanto (@umtantodearte), inaugura a sua primeira exposição, Aboio de Amor, que abre para visitação nesta sexta (5). Em cada peça, ela imprime referências sonoras, visuais e emocionais que dialogam com a música nordestina, os festejos de São João e símbolos da cultura popular.

Na exposição, Thais reúne duas de suas paixões: a pintura e a música. As peças em barro, gesso e cerâmica ganham cores e versos conhecidos e consagrados em canções nas vozes de ícones da música nordestina como Luiz Gonzaga, Marinês, Dominguinhos, Flávio José e Santana, o Cantador. Clássicos das bandas que foram sucesso na década de 90 também têm seu lugar: Calcinha Preta, Magníficos e Mastruz com Leite.

“É uma mostra que vai trazer um pouco desse canto de amor que carrego pelo São João, pelo forró e pela cultura nordestina. A exposição reunirá obras inspiradas nas memórias e na atmosfera que tornam esse período do ano tão especial para mim”, afirma.

Peças da exposição Aboio de Amor Crédito: divulgação

Muito presente na cultura sertaneja e eternizado nas canções de Luiz Gonzaga, o aboio é um canto melódico e sem letra, entoado por vaqueiros e usado para conduzir e acalmar o gado. “Gosto de pensar nesse nome como um ‘amor que chama’. O aboio é um canto intuitivo, coletivo, que nasce ali na hora, entre eles, no meio do mato, como forma de conexão”, explica a artista.