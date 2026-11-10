MEMÓRIA

Exposição destaca ampla contribuição negra na arquitetura brasileira

Arquitetura Afro-Brasileira: Herança, Expressão e Continuidade entra em cartaz no Mafro nesta sexta (13)

Doris Miranda

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 16:40

Arquitetura Afro-Brasileira: Herança, Expressão e Continuidade tem visitação gratuita até março Crédito: Júlia Nóvoa

A diáspora africana também moldou o Brasil, construindo territórios, transmitindo saberes entre gerações e imprimindo sua presença nos modos de habitar e nas expressões culturais que atravessam os séculos. Ainda pouco reconhecida pela história oficial da arquitetura, essa herança ganha protagonismo em Arquitetura Afro-Brasileira: Herança, Expressão e Continuidade, exposição inédita que tem abertura nesta sexta (13), no Museu Afro-Brasileiro da Universidade Federal da Bahia, no Pelourinho.

Realizada pelo Cambará – Instituto de Fomento à Arquitetura Afro-Brasileira, a mostra reúne 52 obras entre documentos históricos, fotografias, filmes, pinturas, esculturas, colagens e outras linguagens artísticas para evidenciar como as comunidades negras produziram e seguem transformando a arquitetura brasileira. A iniciativa, que tem curadoria de Gabriela de Matos e Raphael Bento, propõe uma nova perspectiva sobre a memória, o patrimônio e a identidade arquitetônica do país.

A exposição também questiona uma narrativa predominante na história da arquitetura nacional, que costuma colocar o modernismo como sua principal e, muitas vezes, quase única expressão. Ao trazer para o centro da discussão as contribuições negras e, em determinadas obras, indígenas, a mostra reivindica o reconhecimento, a preservação e a investigação de outras tradições arquitetônicas.

É um convite aberto ao público para ampliar o repertório sobre a produção do espaço no Brasil e evidenciar como essas práticas integram a cultura arquitetônica do país, mesmo quando permanecem pouco reconhecidas pelas instituições e pela historiografia.

“A arquitetura afro-brasileira não começa apenas quando pessoas negras ingressam nas universidades ou passam a atuar formalmente na profissão. Ela também está nos quilombos, nos terreiros, nas formas coletivas de organização do território, nas técnicas tradicionais e nas soluções criadas para responder às necessidades de diferentes comunidades. São conhecimentos transmitidos, transformados e reinventados ao longo do tempo, que conectam heranças africanas, experiências da diáspora e a construção de expressões próprias em solo brasileiro. Nesse sentido, as artes visuais são a ponte para mostrarmos isso”, destacam os curadores.

Mostra reivindica reconhecimento, preservação e investigação de outras tradições arquitetônicas que não as europeias Crédito: Acervo Mafro

Memória e continuidade

A escolha de Salvador para a estreia está diretamente relacionada à importância da cidade para a história negra brasileira e para as formas de ocupação e construção dos espaços pelas comunidades negras. A capital baiana concentra referências fundamentais dessa trajetória, entre elas os terreiros de candomblé, que articulam arquitetura, cultura, espiritualidade, organização comunitária e relação com o território.

Um dos marcos dessa história é o Terreiro da Casa Branca, cuja proteção patrimonial, na década de 1980, representou uma mudança importante no reconhecimento de referências negras na preservação cultural brasileira. A exposição incorpora essa discussão por meio de registros históricos e de uma planta do terreiro, contribuindo para refletir sobre os critérios que definem o que é reconhecido como patrimônio e arquitetura no país.

A mostra reúne 52 obras de artistas, arquitetos, pesquisadores e instituições de diferentes regiões do Brasil e do exterior. Entre os destaques, está a instalação Arquitetura da Olaria Brasileira - Modelagens Afro e Indígena, do artista e pesquisador pernambucano J. Melo. Desenvolvida especialmente para a exposição, a obra tem as cerâmicas como elemento central que dão luz às mãos negras e originárias neste ofício tão basilar. Também, duas pinturas de Zé di Cabeça, fundador do Acervo da Laje, retratam a região de Plataforma, em Salvador, trazendo para a mostra outras perspectivas sobre os territórios negros da cidade.

O Zumví Arquivo Afro Fotográfico, referência na preservação da memória visual negra, participa com seis fotografias de seu acervo, que retratam a comunidade dos Alagados. A exposição apresenta ainda uma peça gráfica do arquiteto e pesquisador João Carlos Ferreira, dedicada à presença das mulheres negras na arquitetura brasileira.

O conjunto inclui também trabalhos de Gê Viana, maré de matos, Mika Esse e Simone Santos, além de obras e contribuições dos acervos do Mafro e do Ilê Aiyê. A participação da arquiteta, pesquisadora e designer sul-africana Khensani Jurczok-de Klerk amplia o diálogo com outras experiências da diáspora africana.

A exibição tem suas obras distribuídas em três núcleos: Outras Formas de Compreender, Outras Formas de Subverter e Outras Formas de Fazer. Juntos, os módulos articulam referências históricas, questionamentos às narrativas tradicionais da arquitetura e práticas contemporâneas de criação e ocupação dos territórios.