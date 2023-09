Exposição em SP relembra os 50 anos do Fantástico

Maju Coutinho estava na exposição. Aí. Crédito: divulgação

Já imaginou você tirando onda de apresentador ou apresentadora do Fantástico? E que tal dar uma de Isadora Ribeiro e emergir sensualmente da água, como ela fazia na clássica abertura do programa, em 1987? Pois agora você pode fazer isso na exposição Fantástico O Show da Vida, que começa em outubro, em São Paulo, no Solar Fábio Prado, na Avenida Brigadeiro Faria Lima. O CORREIO esteve lá, numa prévia paresnetada à imprensa, mas adiantamos que o repórter não teve coragem de pagar esse mico em nenhuma das tarefas.

Além das brincadeiras, tem também muita atração que conta a história do programa. Por consequência, conta uma parte importante da história da TV e do jornalismo brasileiros, afinal, já são 50 anos no ar em mais de 2,5 mil edições e quadros sobre os mais diversos assuntos, incluindo esporte, saúde, viagem e humor.

Alex Escobar, na exposição, ao lado da Zebrinha da Loteria Esportiva. Crédito: divulgação

Como a maioria das exposições montadas de uns anos para cá, a tecnologia e a interatividade são muito exploradas, em atrações como essas citadas no início do texto. Mas, além do digital, há também atrações analógicas, que às vezes, emocionam muito mais. Que tal ver de perto, por exemplo, a réplica daquela roupa que Isadora Ribeiro usou na abertura do Fantástico, em 1987? Muito colorida e abusando de tons berrantes - exatamente como pediam os anos 1980 -, a roupa está lá, ao lado de outro figurino, um vestido dourado, que foi usado por Sandra Bréa (1952-2000).

Tem ainda um roteiro da edição de 11 de agosto de 1974, com direito até a garranchos feitos a caneta, que apontavam algumas alterações. No dia, estavam previstas as participações de Chico Anísio, do repórter Hélio Costa e atrações musicais como Secos & Molhados, Clara Nunes e Rolling Stones. Um detalhe: o segundo nome do humorista - que participou do programa por 17 anos - aparece no roteiro como "Anisio", com a letra "i", ao contrário do que era adotado nas logomarcas dos programas dele.

Menino da Bolha

E talvez os mais jovens não imaginem quem seja Hélio Costa, que também está no roteiro. O jornalista mineiro foi o primeiro correspondente internacional do Fantástico e passou 20 anos na função, tendo estreado no primeiro ano do programa. Embora não esteja mais na Globo, ele foi um dos convidados para assistir à abertura da exposição e o CORREIO aproveitou para conversar com ele.

Apresentadores brincam de corrida dos cavalinhos do Fantastcio. Crédito: divulgação

Hélio lembrou como foi o início dele na revista dominical da Globo e da primeira reportagem que fez, sobre um garoto americano que havia ficado tetraplégico durante uma partida de futebol, quando tomou uma pancada na cabeça, contra a trave. O jornalista estava na Rua 54, em Nova York e comprou todos os jornais e revistas que viu numa banca.

Foi aí que se deparou com o drama do rapaz, que, para se comunicar, usava uma máquina de datilografar, adaptada pelo pai, que era engenheiro. Assim, conseguia escrever, usando apenas um pequeno movimento facial, um dos poucos que conseguia ter. O garoto, que tinha entre 13 e 14 anos, morava a cerca de duas horas de onde Helio estava. O repórter foi para a outra cidade e conversou com o menino.

Hélio perguntou ao rapaz quem era o jogador que ele admirava. Na máquina, o garoto respondeu, com esforço, à pergunta e digitou quatro letras: "Aquela pergunta acabou mexendo com o Brasil e a câmera se aproximou da máquina. O menino então escreveu: P-e-l-e", lembra o jornalista, emocionado.

Mas a reportagem mais marcante de Hélio, segundo ele próprio, foi uma que ficou conhecida como O Menino da Bolha, sobre David Vetter, uma criança que tinha uma doença rara e não possuía anticorpos. Por isso, não podia ter contato com nenhum tipo de bactéria.

Assim, vivia isolado, dentro de uma bolha, num hospital. A reportagem teve enorme repercussão, embora, segundo Hélio, o caso não tenha sido explorado com sensacionalismo.

por Hélio Costa "Era um caso chocante, mas foi tudo feito de maneira rigorosamente científica"

A reportagem original pode ser encontrada no Globoplay e está aberta a não assinantes.

O Menino da Bolha é também destaque em uma das salas da exposição, num painel que aponta reportagens e quadros marcantes do Fantástico. Ali, estão destacadas atrações como o Detetive Virtual, que verificava a veracidade de vídeos que circulavam nas redes sociais. Tem também o Medida Certa, que desafiava os participantes a perderem peso e a terem uma vida mais saudável. Os primeiros desafiados foram os apresentadores Renata Ceribelli e Zeca Camargo.

Vamos abrir a roda...

Outra sala que emociona é aquela dedicada à música, que sempre foi atração do Fantástico. Houve um tempo, quando nem a MTV - emissora especializada em música - pensava em existir, que os videoclipes apareciam em primeira mão nas noites de domingo. O repórter que assina este texto, por exemplo, ficou grudado na TV esperando a estreia de Black or White, de Michael Jackson, em 1991.