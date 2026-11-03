Exposição na Caixa Cultural mostra registros do Subúrbio Ferroviário

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Doris Miranda
Publicado em 3 de novembro de 2026 às 05:00
A Caixa Cultural Salvador recebe, a partir desta quarta (4), a exposição Narrativas da Beleza, realizada pelo Acervo da Laje, museu-casa-escola localizado no Subúrbio Ferroviário. A mostra coletiva reúne obras de 15 artistas e propõe diferentes olhares sobre a memória, as paisagens, os saberes e a produção artística do território.
Com curadoria de José Eduardo Ferreira Santos, Vilma Santos e Renata da Silva Cardoso, a mostra representa um novo momento na trajetória do Acervo da Laje. Além do trabalho de salvaguarda, pesquisa e catalogação, o projeto amplia os olhares sobre a memória estética e evidencia uma produção artística vinculada ao próprio território.
Exposição Narrativa da Beleza
Participam da mostra Ana D'boa, Ana Dévora, Bruno Costa, César Bahia, Daniele Rodrigues, Débora Santos, Ludimila Lima, Marco Illuminati, Marina Muniz, Mila Souza, Prentice, Roxinha Lisboa, Suelen Novais, Uiler Costa-Santos e Zé di Cabeça.
A exposição está organizada em quatro núcleos: Subúrbio: Memória e Futuro, Natureza Sagrada e em Disputa, Mulheres do Subúrbio, e Ex-votos e Nossos Sagrados. O primeiro apresenta a região como território marcado por transformações e permanências. No segundo núcleo, a fauna e flora aparecem como elementos da produção artística.
O terceiro espaço apresenta o território a partir das mulheres que participaram de sua construção cotidiana. O percurso se encerra com os registros materiais relacionados à fé.
SERVIÇO - Narrativas da Beleza – Acervo da Laje | de 4/11 a 17/1, na Caixa Cultural Salvador | Visitação: de terça a domingo, das 9h às 18h | Gratuito.