Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Exposição na Caixa Cultural mostra registros do Subúrbio Ferroviário

Narrativas da Beleza fica em cartaz de 4 de novembro  a 17 de janeiro, com visitação gratuita

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 05:00

Exposição Narrativa da Beleza
Exposição Narrativa da Beleza Crédito: Daniele Rodrigues

A Caixa Cultural Salvador recebe, a partir desta quarta (4), a exposição Narrativas da Beleza, realizada pelo Acervo da Laje, museu-casa-escola localizado no Subúrbio Ferroviário. A mostra coletiva reúne obras de 15 artistas e propõe diferentes olhares sobre a memória, as paisagens, os saberes e a produção artística do território.

Com curadoria de José Eduardo Ferreira Santos, Vilma Santos e Renata da Silva Cardoso, a mostra representa um novo momento na trajetória do Acervo da Laje. Além do trabalho de salvaguarda, pesquisa e catalogação, o projeto amplia os olhares sobre a memória estética e evidencia uma produção artística vinculada ao próprio território.

Exposição Narrativa da Beleza

Exposição Narrativa da Beleza por Daniele Rodrigues
Exposição Narrativa da Beleza por Daniele Rodrigues
Exposição Narrativa da Beleza por Mila Souza
1 de 3
Exposição Narrativa da Beleza por Daniele Rodrigues

Participam da mostra Ana D'boa, Ana Dévora, Bruno Costa, César Bahia, Daniele Rodrigues, Débora Santos, Ludimila Lima, Marco Illuminati, Marina Muniz, Mila Souza, Prentice, Roxinha Lisboa, Suelen Novais, Uiler Costa-Santos e Zé di Cabeça.

A exposição está organizada em quatro núcleos: Subúrbio: Memória e Futuro, Natureza Sagrada e em Disputa, Mulheres do Subúrbio, e Ex-votos e Nossos Sagrados. O primeiro apresenta a região como território marcado por transformações e permanências. No segundo núcleo, a fauna e flora aparecem como elementos da produção artística.

O terceiro espaço apresenta o território a partir das mulheres que participaram de sua construção cotidiana. O percurso se encerra com os registros materiais relacionados à fé.

SERVIÇO - Narrativas da Beleza – Acervo da Laje | de 4/11 a 17/1, na Caixa Cultural Salvador | Visitação: de terça a domingo, das 9h às 18h | Gratuito.

Mais recentes

Imagem - Flica oferece literatura negra e letramento racial

Flica oferece literatura negra e letramento racial
Imagem - Romance de Anitta e Danilo Mesquita esfria após aparições juntos; saiba o motivo

Romance de Anitta e Danilo Mesquita esfria após aparições juntos; saiba o motivo
Imagem - Quer renovar a estante? Veja 60 livros que chegam às livrarias em novembro

Quer renovar a estante? Veja 60 livros que chegam às livrarias em novembro