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Exposição na Caixa Cultural mostra registros do Subúrbio Ferroviário

Narrativas da Beleza fica em cartaz de 4 de novembro a 17 de janeiro, com visitação gratuita

Doris Miranda

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 05:00

Exposição Narrativa da Beleza Crédito: Daniele Rodrigues

A Caixa Cultural Salvador recebe, a partir desta quarta (4), a exposição Narrativas da Beleza, realizada pelo Acervo da Laje, museu-casa-escola localizado no Subúrbio Ferroviário. A mostra coletiva reúne obras de 15 artistas e propõe diferentes olhares sobre a memória, as paisagens, os saberes e a produção artística do território.

Com curadoria de José Eduardo Ferreira Santos, Vilma Santos e Renata da Silva Cardoso, a mostra representa um novo momento na trajetória do Acervo da Laje. Além do trabalho de salvaguarda, pesquisa e catalogação, o projeto amplia os olhares sobre a memória estética e evidencia uma produção artística vinculada ao próprio território.

Exposição Narrativa da Beleza 1 de 3

Participam da mostra Ana D'boa, Ana Dévora, Bruno Costa, César Bahia, Daniele Rodrigues, Débora Santos, Ludimila Lima, Marco Illuminati, Marina Muniz, Mila Souza, Prentice, Roxinha Lisboa, Suelen Novais, Uiler Costa-Santos e Zé di Cabeça.

A exposição está organizada em quatro núcleos: Subúrbio: Memória e Futuro, Natureza Sagrada e em Disputa, Mulheres do Subúrbio, e Ex-votos e Nossos Sagrados. O primeiro apresenta a região como território marcado por transformações e permanências. No segundo núcleo, a fauna e flora aparecem como elementos da produção artística.

O terceiro espaço apresenta o território a partir das mulheres que participaram de sua construção cotidiana. O percurso se encerra com os registros materiais relacionados à fé.