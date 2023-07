Exposição que celebra trajetória de Moraes Moreira estreia em agosto; veja vídeo

Em 08 de julho de 1947, nascia um dos mestres da música popular brasileira, “assim vou lhe chamar, assim você vai ser”, Moraes Moreira. O baiano de Ituaçu, dos Novos Baianos, de Chão da Praça, Festa do Interior, Mistério do Planeta e Bloco do Prazer, foi um dos mais versáteis músicos e compositores, misturando ritmos como frevo, baião, rock, samba, choro e música erudita.



Moraes, que morreu em 2020, narrou, em suas canções, a diversidade musical do Brasil, e revisitar sua obra é fazer um mergulho na história da música popular e da cultura brasileira. É com esse objetivo que surge a exposição 'Mancha de Dendê não sai - Moraes Moreira' para celebrar a trajetória de um dos mais importantes artistas da música brasileira. A exposição estreia dia 08 de agosto, a partir das 19h, no Museu de Arte da Bahia (MAB) e ficará em cartaz durante três meses com acesso gratuito.