ARTES PLÁSTICAS

Exposição reúne jovens talentos no MAC_Bahia

O Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC_Bahia) apresenta exposição Iniciadas: Ancestralidades Contemporâneas, que faz seu lançamento nesta terça (2) com obras de Tiago Sant'Ana, Rebeca Carapiá, Célia Tupinambá, Pedro Marighella, Anderson Ac e Isabel Seifarth. Os artistas baianos da nova geração reúnem obras que não apenas desafiam as convenções tradicionais da arte mas também refletem uma profunda conexão com suas raízes culturais e ancestrais. A mostra tem entrada gratuita.

“Esta exposição é uma celebração da vitalidade e da criatividade desses artistas, cujo trabalho reflete as múltiplas facetas de nossa cultura e identidade”, comenta o diretor do MAC_Bahia e curador da exposição, Daniel Rangel.

A mostra contará com obras concebidas especialmente para o evento, algumas das quais se tornarão parte integrante do acervo do MAC_Bahia. As obras abrangem diversas formas de expressão, incluindo pintura, escultura, instalação e vídeo-arte. Uma pluralidade não só de linguagens, mas de perspectivas e narrativas que refletem questões urgentes, como identidade, memória, política e meio ambiente. A exposição tem entrada gratuita. O MAC_Bahia fica na Rua da Graça, 284, e funciona de terça à sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, 10h às 20h.