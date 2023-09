Exposição Vem da Bahia reúne diversos olhares sobre o estado

As mais belas paisagens e a cultura do nosso estado estarão registradas na exposição fotográfica Vem da Bahia. A mostra, aberta ao público, poderá ser apreciada a partir desta sexta (15), no horário de funcionamento do Vitória Boulevard, no Corredor da Vitória.



Realizada pela Caixa Mágica, iniciativa dos fotógrafos Giácomo Mancini, Tarciso Albuquerque e Fernando Antônio, grupo dedicado à promoção da cultura e das artes, a exposição vai reunir o trabalho de 18 fotógrafos e amadores, promovendo a inclusão de fotógrafos iniciantes. O objetivo é promover uma jornada visual extraordinária, com imersão profunda na cultura, história e paisagens deslumbrantes do estado baiano. Cada fotógrafo trará sua perspectiva pessoal e singular, proporcionando uma experiência diversificada e cativante aos espectadores.