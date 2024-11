FAMOSOS

Fã ignora regras de cemitério e vaza foto de lápide de Silvio Santos

Veja frases escolhidas pela família

Um fã de Silvio Santos desrespeitou as regras do Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo, onde o apresentador está enterrado, e tirou uma foto da lápide. As imagens, que nunca tinham sido vistas, foram divulgadas nas redes sociais.