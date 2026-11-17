TEATRO

Fábio Vidal leva mãe para o palco do Sesc Casa do Comércio

Minha Mãe e Eu, e a Mãe da Minha Mãe tem apresentações na quarta (18) e quinta (19)

Doris Miranda

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 06:00

Minha Mãe e Eu, e a Mãe da Minha Mãe Crédito: Amanda Tropicana

Pegue uma mãe, junte a mãe dela, acrescente um filho atento e misture tudo com muita escuta: está pronta a receita do espetáculo Minha Mãe e Eu, e a Mãe da Minha Mãe, do ator e diretor baiano Fábio Vidal. A montagem volta a cartaz em duas apresentações únicas na quarta (18), às 19h, e na quinta (19), às 15h, no Teatro Sesc Casa do Comércio.

A peça conta com a participação de Rosvanda Melo, mãe de Fábio. Juntos, mãe e filho convidam o público a embarcar junto com eles numa narrativa autobiográfica que entrelaça temas universais como o envelhecimento e o cuidado familiar. “Tem sido um processo de reconexão familiar. Eu me sinto muito nutrido por essa ação de trazer luminosidade em cima das narrativas de minha mãe”, diz Fábio.

O espetáculo marca um encontro emocionante entre as histórias de três gerações de mulheres, revelando memórias, afetos e abordando a questão do etarismo, refletindo sobre o Brasil pela ótica de uma mulher octogenária. Rosvanda, que não é atriz, encontrou na arte um novo olhar para o cotidiano.

O texto, construído a partir de memórias e expressões artísticas diversas, homenageia também Agostinha, avó de Vidal, e Pureza, bisavó dele. Somando as histórias dessas três gerações, a montagem atravessa mais de cem anos de memórias familiares, trazendo à tona a rica trajetória de mulheres nordestinas e suas lutas.

“Precisamos modificar essas formas de tratamento com a terceira idade, resgatar o respeito e o amor aos nossos idosos. Vivemos em uma sociedade que valoriza a juventude, mas a velhice precisa ser melhor abraçada e cuidada”, alerta Vidal, que também é autor e diretor da montagem.