Família de produtor que morreu em avião processa família de Marília Mendonça

Crédito: Reprodução

A família do produtor que morreu no acidente aéreo que vitimou Marília Mendonça processa a família da cantora.



Os familiares de Henrique Bahia lutam para pedirem o reconhecimento de um vínculo empregatício do falecido com a artista, de acordo com informações do portal Metrópoles.



Em postagem nas redes sociais, o pai de Henrique, George Freitas, desabafou sobre a situação e afirmou que o produtor, que trabalhou anos com Marília, vivia 24 horas em função do trabalho.

“Que a Justiça seja feita e que reconheçam o seu vínculo empregatício, em nome do seu legado, do seu profissionalismo e de tudo o que você representou para os que trabalharam e conviveram com você! Você não só trabalhava por um escritório/artista, você vivia 24 horas em função do seu trabalho, você deu seu sangue em tudo o que fez. Essa luta será até o fim de todos os seus familiares e amigos, meu gordo!”, escreveu.

Uma audiência do caso foi realizada no dia 7, de acordo com a assessoria da artista ao Metrópoles.