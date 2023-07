Famosos mostram como seriam os filhos com fotos da IA

A onda da inteligência artificial tomou conta das redes sociais depois que o comercial de uma empresa de carros colocou a imagem de Elis Regina na televisão. Influenciadores brasileiros começaram a brincar com a IA nos últimos dias.



Famosos brasileiros divertiram os seguidores nesta terça-feira (11) com as fotos dos possíveis filhos que terão futuramente. A influenciadora Viih Tube publicou montagens da filha Lua, de 3 meses, na adolescência e fase adulta.