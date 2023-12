'Prefiro mil vezes viajar pelo Brasil', diz Paola Carosella sobre voltar à Argentina

A ex-jurada do programa MasterChef, Paola Carosella, desabafou a sobre a visita que fez à terra natal há cerca de um mês. Paola foi entrevistada no programa Alt Tabet, de Antonio Tabet que vai ao ar às quartas-feiras, no Canal UOL e no YouTube do UOL.



Naturalizada brasileira e residente no Brasil há mais de 20 anos, a argentina contou que visitou a cidade de Buenos Aires com o namorado, que não conhecia a capital do país, e ficou decepcionada com o que encontrou.