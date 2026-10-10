Virginia Fonseca e Vini Jr. terminam namoro novamente

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Mariana Rios
Publicado em 10 de outubro de 2026 às 16:24
Virginia Fonseca e Vini Jr. teriam terminado o namoro novamente, quatro meses após anunciarem a reconciliação. Segundo informações divulgadas por Leo Dias, a influenciadora e o atacante do Real Madrid se desentenderam na sexta-feira (9), em Madri, na Espanha.
Após o episódio, Virginia teria deixado a capital espanhola com destino a Miami, nos Estados Unidos. Ela também teria sido vista sem usar aliança.
Virginia e Vini Jr. na GP da Espanha