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Virginia Fonseca e Vini Jr. terminam namoro novamente

Quatro meses após anunciarem a reconciliação, influenciadora teria deixado Madri rumo a Miami depois de um desentendimento com o jogador

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 16:24

Virginia Fonseca e Vini Jr.
Virginia Fonseca e Vini Jr. Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca e Vini Jr. teriam terminado o namoro novamente, quatro meses após anunciarem a reconciliação. Segundo informações divulgadas por Leo Dias, a influenciadora e o atacante do Real Madrid se desentenderam na sexta-feira (9), em Madri, na Espanha.

Após o episódio, Virginia teria deixado a capital espanhola com destino a Miami, nos Estados Unidos. Ela também teria sido vista sem usar aliança.

Virginia e Vini Jr. na GP da Espanha

Virginia e Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Virginia e Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Lewis Hamilton, Virginia e Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Lewis Hamilton e Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Look de Virginia Fonseca no GP da Espanha gera polêmica entre fãs de Fórmula 1 por Reprodução/Instagram
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Virginia e Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram

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Tags:

Virginia leo Dias Vini jr.

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