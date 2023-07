Fãs de Ludmilla geram multidão para doar sangue em troca de ingressos

Após o anúncio de que a cantora Ludmilla doou ingressos para o show do projeto Numanice deste sábado, 8, no Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, fãs lotaram as unidades do Hemorio, hospital parceiro da campanha, para doar sangue nesta quarta-feira, 5.



Segundo a instituição, foram 500 pessoas apenas na unidade localizada no centro da capital carioca. O hospital superou a capacidade de atendimento já no primeiro dia de campanha e teve de interromper as doações.