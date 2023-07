Fãs de Prior atacam e ameaçam advogada que trabalha no processo contra o ex-BBB

A advogada criminalista Maira Pinheiro, que está à frente do processo contra o ex-BBB Felipe Prior, contou que foi incomodada com mais de 20 ligações telefônicas de um número anônimo em julho de 2021. Na época em que expôs o caso da denúncia contra o ex-Global por estupro, a advogada começou a ser ameaçada por fãs de Prior - que foi condenado a seis anos de prisão em regime semiaberto no início de julho de 2023. Em conversa ao G1, a advogada revelou que ao longo de quase quatro anos de processo, ela recebeu diversas mensagens de ódio e xingamentos feitos por fãs de Prior.

"Os fãs dele são muito virulentos. Minhas redes sociais chegavam a ter mais de 100 mensagens, todas de ataque, de ódio, me xingando com palavras machistas, me atacando no exercício da profissão. A minha imagem foi muito explorada. Mas isso faz parte do jogo né? A gente não tem medo de fanático", contou.