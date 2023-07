Faustão comenta aposentadoria em entrevista nos Estados Unidos

Fausto Silva sugeriu que não pretende mais voltar para a televisão após deixar a Band. Em conversa com a repórter do UFC Evelyn Rodrigues, em Las Vegas, nos Estados Unidos, durante evento de MMA, o apresentador de 73 anos revelou sua intenção de parar de trabalhar.



Ao ser questionado sobre a sensação de estar em um evento da organização, Faustão falou sobre estar aposentado. "Depois de aposentado, é a minha primeira e única entrevista! Tinha que ser onde? Em Las Vegas, fazendo a alegria do meu filho. Mas conhecendo e reverenciando, repito, fazendo homenagem à Evelyn, que faz um trabalho extraordinário", disse.