Faustão será o apresentador do Prêmio Marília Mendonça

Fausto Silva será o apresentador da primeira edição do Prêmio Marília Mendonça de Música Sertaneja. O comunicador foi convidado pela família da artista e será o responsável por conduzir as homenagens, shows e entrega das 13 premiações. O evento, que trará musicais e duetos inéditos, acontecerá no dia 24 de outubro, em Goiânia cidade onde Marília viveu e estourou como cantora.



A premiação, que é a primeira totalmente dedicada ao gênero sertanejo no Brasil, será transmitida ao vivo pelo canal no YouTube de Marília Mendonça. Entre as categorias estão: Produtor Musical, Revelação, Artista Solo Masculino, Artista Solo Feminino, Dupla Masculina, Dupla Feminina, Hit do Ano, Álbum do Ano, Projeto Audiovisual/ Videoclipe, Música Clássica Sertaneja, Artista Clássico Sertanejo, Show do Ano e Rodeio/Feira Agropecuária.