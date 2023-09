Faustão tem alta de hospital após internação para exames de rotina

O apresentador Fausto Silva, que passou por um transplante cardíaco no último mês, teve alta do Hospital Israelita Albert Einstein neste sábado, 23. Segundo o boletim médico, Faustão seguirá sob orientações médicas nesta fase de reabilitação.



O apresentador havia dado entrada no hospital na última segunda-feira, 18, para a realização de exames pós-transplante. "Trata-se de protocolo de rotina que avalia o funcionamento do coração e se há indícios de rejeição", dizia o boletim divulgado na última quarta-feira, 20.