PELOURINHO

'Feijhoada da Negra Jhô' terá Cortejo Afro, Ilê Aiyê e Banda Didá neste ano

Evento acontecerá no feriado de 07 de setembro, a partir das 13h

A nova edição da “Feijhoada de Negra Jhô” vai celebrar os 50 anos de Blocos Afros e a diversidade cultura da Bahia. A festa tradicional, que tem como objetivo misturar ritmos baianos, já anunciou as atrações. As apresentações ficarão por conta do Cortejo Afro, Ilê Aiyê, O Pretinho, Banda Didá, Dj Branco e Viola de Marujo.