EMPREENDEDORISMO

Feira Empreender chega à 22ª edição na Avenida Dendezeiros

Acontece neste final de semana a 22ª edição da Feira Empreender, no Clube dos Oficiais da Polícia Militar, na Av. Dendezeiros, no Bonfim. O evento, no sábado (12) e domingo (13), começa às 10h e vai até as 17h. No espaço, são comercializados produtos dos mais diversos segmentos, como semijoias, papelaria, gastronomia e roupas, tanto femininas quanto masculinas.