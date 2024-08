LUTO

Fernanda Montenegro: 'Estou muito espantada! Tem muita gente indo embora'

Em conversa com Irene Ravache, ela relembrou perdas da classe artística

Fernanda Montenegro assistiu neste sábado, 24, a peça Alma Despejada, monólogo apresentado por Irene Ravache no Teatro dos Quatro, no Rio de Janeiro. Ao final da sessão, ao cumprimentar a amiga e colega de profissão, Fernanda, de 94 anos, refletiu sobre as perdas que a classe artística tem sofrido nos últimos tempos, sobretudo da sua geração.