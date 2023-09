Festa de Ivete terá show no Maracanã transmitido ao vivo

Ivete Sangalo contou as novidades em São paulo. Crédito: Rafael Mattei

Em 58 anos de história, o maior veículo de comunicação de massas do país, a Rede Globo, jamais transmitiu ao vivo um especial de fim de ano de um artista. Nem o Rei Roberto Carlos, que sempre está na tela do canal nas vésperas de Natal, conseguiu isso. Em 20 de dezembro, a emissora vai fazer isso pela primeira vez.



E a escolhida para estrelar o espetáculo ao vivo é Ivete Sangalo, o que dá uma ideia da dimensão que tem essa artista, frequentemente apontada como a maior - ou mais popular - do país. A festa, considerada um “esquenta” para a turnê de 30 anos de Ivete, vai acontecer no estádio do Maracanã e os ingressos vão estar à venda a partir de segunda-feira (25).

A aposta da Globo dá também uma dimensão da importância que a cantora - hoje, mais que isso, uma entertainter - ganhou para a emissora, onde ela já foi atriz e hoje apresenta dois programas: The Masked Singer e Pipoca da Ivete - no ar nas tardes de domingo. Vale destacar que Boninho, responsável pelo entretenimento da emissora, marcou presença no evento.

MAIOR TURNÊ NACIONAL

Em 2024, estrela pop baiana vai comemorar três décadas de carreira e fará uma ambiciosa turnê pelo país, chamada A Festa. Nesta quinta-feira (21), em encontro com jornalistas em São Paulo, Ivete e os produtores da série de shows deram a entender que será a maior turnê realizada por um artista brasileiro, quando se fala de grandiosidade do espetáculo, que promete equipamentos de última geração e um show de tecnologia. A turnê vai passar por 30 cidades, além do Rio, e a cada show, um convidado local estará no palco com a estrela baiana.

E a turnê terá, claro, muita música, inclusive inéditas. No mesmo dia 20 de dezembro, Ivete lança um EP com três canções, que terá participações especiais de artistas que ainda não foram revelados, mas, segundo a cantora, são nomes muito populares. Uma das canções foi composta por ela mesma.

“Eu acordei um dia e fiz uma música para vocês [fãs]. Eu quero que vocês ouçam para cantarem comigo no show, porque provavelmente eu não vou conseguir cantar”, disse a cantora. Ivete prometeu que, a cada dois shows da turnê, vai incluir uma canção ainda não gravada por ela.

Durante a entrevista, como de costume, a cantora fez referências aos fãs inúmeras vezes e até revelou que liberou alguns deles para entrarem no evento. “Botei uns fãs de última hora para dentro. O importante é ter pulseira”, brincou, fazendo referência ao acessório que servia como ingresso. Após a entrevista, os fãs foram premiados com um pequeno show. Na pista, eles gritavam: “Aha! Uhu! O ‘Maraca’ é nosso!”.

SÉRIE NO TIK TOK

Além da turnê - cujo calendário será revelado em breve - e do show ao vivo transmitido pela Globo, a cantora vai estrelar uma websérie no Tik Tok, aplicativo com o qual ela diz estar mais familiarizada ultimamente. A rede social vai transmitir as séries Ivete 3.0 e Na Estrada Com Ivete. Na primeira, apresentada entre setembro e outubro, serão revelados flagras caseiros, com o marido e os filhos.

Em seis episódios, os fãs vão ver a relação da artista com a moda, culinária e até com a arrumação da casa. “Ivete limpa a janela da casa dela com cotonete”, brincou Gabriela Comazzetto, diretora-geral de negócios do Tik Tok na América Latina. Foram as quatro filhas da executiva que iniciaram Ivete nas dancinhas do Tik Tok. “Aquelas meninas de uns 13 anos não acreditavam que eu ia conseguir dançar como elas. Mas eu consegui e ganhei a confiança delas!”, vibrou a cantora.

Em Na Estrada com Ivete, o público vai vê-la dirigindo um carro ao lado de um convidado, com quem vai bater um papo. A cantora vai falar de sua vida, sobre mudanças de hábitos, rotina ou o que ela fez para se reinventar. Vale lembrar que o mote/slogan dos 30 anos de carreira é “Reivete-se”. Em cada capítulo, ela também vai falar sobre o processo de criação e composição de alguma das suas músicas.

Para os fãs que estarão em Salvador no Carnaval, um presente especial: em vez de sair por dois dias durante a festa no seu bloco, o Corujas, ela sairá três dias, cada um deles dedicado a uma década da carreira de 30 anos. E ela avisa: “O Corujas agora é de minha total responsabilidade”.