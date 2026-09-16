GRATUITO

Festa literária leva arte e identidade ao Pelourinho

Evento acontece de quarta (16) a sexta (18) em vários espaços do Centro Histórico

Doris Miranda

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 06:00

Bonde de Calu está entre as atrações da 6ª edição da Festa Literária Arte e Identidade Crédito: divulgação

A partir desta quarta-feira (16), das 13h30 às 17h, o Pelourinho será ponto de encontro para discutir novos futuros a partir de perspectivas negras, indígenas e afro-indígenas. É nesse território de memória e criação que acontece a 6ª edição da Festa Literária Arte e Identidade, até sexta-feira (18), reunindo cortejos culturais, mesas literárias, oficinas, apresentações artísticas, contação de histórias, jogos digitais e de tabuleiro, lançamentos de livros, concurso de escrita criativa e sessões de filmes, em uma programação diversa e gratuita.

Com o tema O Futuro é Ancestral – Arte e Literatura Afrofuturista, o evento propõe um olhar para a ancestralidade como fonte de inspiração para imaginar novos cenários, especialmente para crianças e jovens.

As atrações se distribuem entre o Espaço Juventudes, no Largo Quincas Berro D’Água; o Espaço Infantil Brilho, no Largo Tereza Batista; o Espaço Empoderamento, na Casa Vale do Dendê/Sala Vatapá; e o Espaço Identidades, no Museu Eugênio Teixeira Leal.

A Feira Maria Felipa também será uma opção para conhecer ou comprar livros e produtos de empreendedores negros e indígenas, no Largo Tereza Batista. Simultaneamente, ações estarão acontecendo em equipamentos culturais parceiros, como Casa do Carnaval, Casa do Idoso, Casa do Olodum, Escola Olodum e Museu Solar Ferrão.

Hoje (16), a programação inicia às 13h30, no Espaço Infantil Brilho, com a Mostra Gamepólitan de Jogos Digitais, e o Espaço de Jogos de Mesa – LAB108, que dispõe de jogos africanos clássicos e protótipos inspirados na cultura afro-brasileira.

Às 14h, a cantora e escritora Claudya Costta assume a contação de história musicada O Portal Afrofuturista – Aventuras de Makena no Sankofa Haven para as crianças, enquanto a Casa do Carnaval recebe a visita guiada seguida da oficina Mete Dança, dedicada aos ritmos da Bahia.

No mesmo horário, o Cortejo Cultural da Negritude sai do Terreiro de Jesus em direção ao Largo Quincas Berro D’Água, levando música e dança pelas ruas do Pelourinho até o Espaço Juventudes, onde, às 15h, acontece a conferência de abertura Afrofuturismo: O futuro é Ancestral, com Larissa Luz e Paulo Rogério.