TEATRO

Festac Bahia realiza, de 22 a 26 de setembro, Mostra de Espetáculos e Cenas Curtas

Montagens estarão espalahdas em diversos cantos da cidade com entrada gratuita

Doris Miranda

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 06:00

Espetáculo Mas, E O Que É Um Cucuruto Crédito: divulgação

Bagagens emocionais atravessadas pela vivência sertaneja. O reggae é transformado em território de identidade e afirmação negra. O bumba-meu-boi encontrando a tragédia clássica. Canções de Maria Bethânia embalam narrativas periféricas.

Entre 22 e 26 de setembro, essas e outras experiências chegam a Salvador na Mostra de Espetáculos e Cenas Curtas do Festival Estudantil de Artes Cênica da Bahia (Festac Bahia), reunindo criações de estudantes, artistas, grupos, escolas e universidades de diferentes regiões do Brasil. Sob o tema Infinitas Possibilidades, a oitava edição do festival transforma teatros, escolas e espaços culturais da cidade em territórios de circulação, intercâmbio e encontro.

A programação conecta produções da Bahia, Minas Gerais, Maranhão, Ceará, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo, aproximando diferentes gerações, territórios e modos de fazer teatro, dança e performance. É justamente desse encontro que emergem as Infinitas Possibilidades que atravessam esta edição do Festac: possibilidades de aprender, experimentar, criar e transformar a partir dos processos formativos no campo das artes cênicas.

“Ao chegar ao oitavo ano, o Festac reafirma seu compromisso com a criação estudantil como espaço de invenção, diálogo e transformação. Infinitas Possibilidades nasce justamente da compreensão de que os contextos formativos são férteis para experimentar novas linguagens, provocar encontros entre diferentes territórios e fortalecer a arte produzida nas escolas, universidades e espaços livres de formação”, afirma Marcus Lobo, coordenador geral do evento.

A mostra começa hoje (22), no Teatro Martim Gonçalves. A primeira abertura do festival ocorre às 15h, com os estudantes do Colégio Estadual Anna Junqueira Ayres Tourinho, de São Francisco do Conde (BA), que apresentam Malas – A Bagagem do Tempo. A apresentação tem acessibilidade em Libras.

A segunda abertura ocorre às 19h no Martim Gonçalves, com os estudantes da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), da Cia Dois é Ímpar, que apresentam Retalhos do Tempo. A apresentação contará com acessibilidade em Libras e audiodescrição.

Espetáculo Maré de Histórias Crédito: divulgação

Programação

Amanhã (23), a mostra amplia também geograficamente suas referências. Às 10h, no Colégio Estadual Edgard Santos, no Garcia, estudantes do Centro Educa Mais João Francisco Lisboa, do Maranhão, apresentam Dinamitadora.

Às 15h, no Espaço Cultural Boca de Brasa Subúrbio 360, é a vez de Mas, e o que é um Cucuruto?, da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Com acessibilidade em Libras e voltado ao público infantil, o espetáculo combina teatro, música ao vivo, humor e interação.

Às 19h, o Teatro Martim Gonçalves recebe Marly, espetáculo-solo também da Ufba. Com humor e irreverência, a montagem acompanha a trajetória de uma mulher negra que deixa uma cidade às margens do Rio de Contas, no sul da Bahia, para viver em Salvador.

No dia 24, a programação inclui, pela manhã, a apresentação da Mostra Residência Festac, com acessibilidade em Libras, às 10h, no Espaço Cultural Boca de Brasa Subúrbio 360.

À tarde, no Teatro Sesi Rio Vermelho, chega ao festival Normal Mente, do Theatro José de Alencar (CE) - vinculado a Universidade Federal do Ceará (UFC), com acessibilidade em Libras e audiodescrição.

No dia 25, às 10h, o festival apresenta Maré de Histórias, no Colégio Estadual Dalva Matos, no bairro do Lobato. Migué Jeje, Jerêmia e Margarida partem para uma pescaria, mas encontram águas poluídas e poucos peixes.

Às 15h, o Subúrbio 360 volta a ser palco da mostra pública das residências Festac - Circo - Equilibrando Sonhos e Possibilidades, com os estudantes do Colégio Estadual de Tempo Integral Mário Costa Neto.

Espetáculo Isso (Não) É Só Uma Fase Crédito: Becca Pasqualetti

Bethânia

No último dia da mostra, dia 26, às 15h, o Centro Cultural Alagados recebe Alfas, Gamas, Bethânias & outras asSOMBRAções, produção de estudantes da Escola de Dança da Ufba, com acessibilidade em Libras e audiodescrição.

Maria Bethânia é ponto de partida, mas não ponto de chegada. Sua trajetória, voz e repertório atravessam experiências de corpos majoritariamente negros e periféricos para colocar em movimento memórias, identidades e resistências do Brasil negro e indígena.

Neste mesmo dia, entre as apresentações da programação, ocorre ainda o IV Encontro de Grupos, espaço dedicado ao intercâmbio, à reflexão e à troca de experiências entre grupos e artistas participantes desta edição do festival.