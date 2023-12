Festival 'Construção Hip-Hop Bahia' acontece no MAC até terça-feira (12)

A MC Udi Santos estará no festival Hip Hop. Crédito: Divulgação

O Museu de Arte Contemporânea (MAC_BAHIA) está com várias atrações neste final de semana prolongado (8 a 10) pelo feriado de Nossa Senhora da Conceição da Praia. Entre elas, está incluindo o Festival ‘Construção Hip-Hop Bahia’, que acontece até a próxima terça-feira (12). O evento de Hip-Hop começou na última terça-feira (5).



Na quinta-feira (7), ocorreu o lançamento do livro e abertura da exposição ‘NADA NADA’ de Ricardo Bezerra que fica aberta até 30 de dezembro. Artista visual e professor de Pintura da EBA/UFBA, a mostra e o livro são frutos da residência artística Study Visits for Academics - Artists and Architects, patrocinada pelo DAAD (Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico) que Ricardo fez na Alemanha.

A exposição conta com nove peças cerâmicas e sete pinturas (2022 a 2023). O livro é da editora Folia de Letras (SP) em duas versões: a publicação e uma edição limitada de 50 caixas numeradas e assinadas contendo a publicação e duas xilogravuras originais.

Neste sábado (09) e domingo (10), das 10h às 12h e das 14h às 18h, é oferecida a ‘Monitoria de Skate’ na mini rampa que fica na parte da frente do Casarão. O uso da rampa é proibido para menores de 12 anos desacompanhados. O uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) é obrigatório para os participantes menores de 18 anos e o MAC não dispõe de skates para empréstimos.

O festival termina na terça-feira (12) que é o ‘Dia Mundial da Cultura Hip-Hop’. Na programação: DJ Avelix, MC Udi Santos, Venus Lee, Odin Chan, exibição de filmes e documentários sobre o Hip-Hop, apresentações de break, grafite, sarau de poesias e batalhas de MC's.

As outras atrações são as exposições que ficam abertas de terça a sábado, das 10h às 22h, e no domingo das 8h às 20h. Na Galeria Contemporânea está em cartaz a mostra ‘Agô’ do importante artista e pesquisador baiano, Ayrson Heráclito. ‘Muro’ é a mostra de arte urbana nas paredes que limitam o museu com os imóveis vizinhos. E a exposição ‘Acervo MAC_BAHIA’, na Galeria Casarão. No sábado (09) e domingo (10), às 15:30h, são oferecidas Visitas Guiadas ao MAC.

Ainda para as crianças e adolescentes, acontece oficina de férias de Colagem digital para a criação de cartões personalizados todas às terças e quintas das 14h às 16h. De terça a sexta, às 18:30, no fundo da Galeria Contemporânea, os visitantes poderão assistir ao Cine Paredão sobre o Hip-Hop. No domingo (10), às 8h, o Projeto Amanhecer traz Meditação guiada pelo Centro Budista Kadanpa.

Programação MAC:

OCUPAÇÃO “PUBLICAÇÕES DE ARTISTAS”

07/12 - Exposição e lançamento do livro NADA NADA de Ricardo Bezerra

Visitação até 30/12/23

Local: Espaço Multiuso

Dia 09/12

15h às 15:30 - Cerimônia de Abertura

15:30 às 19:30h - Batalha de MC’s - Batalha da Construção

16h às 19h - Live painting graffiti - Exposição/venda de tela

19:30h às 21h - Apresentações Artísticas

● DJ fixo - DJ Avelix

● Artista 1 - Gold CBX

● Artista 2 - Candace

● Artista 3 - Coletivo Nós Chegou

● Microfone Aberto

Dia 10/12

15h às 16h - apresentações artísticas

● DJ fixo - DJ Avelix

● Artista 1 - Venus Lee

● Artista 2 - Odin Chan

● Artista 3 – Udi