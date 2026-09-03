COSPLAY

Festival da Cultura Japonesa de Salvador acontece pela primeira vez em quatro dias

Evento será realizado de sexta (4) a segunda (7) no Parque de exposições

Doris Miranda

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 06:00

Representantes da música tradicional japonesa Crédito: divulgação

Considerado um dos maiores eventos dedicados à cultura japonesa no Brasil, a 18ª edição do Festival da Cultura Japonesa chega em 2026 com uma novidade: pela primeira vez, terá quatro dias consecutivos de programação, ampliando a experiência do público. A festa, que acontece no Parque de Exposições de Salvador, acontece de sexta (4) a segunda (7).

O evento reunirá atrações culturais, gastronomia típica, apresentações artísticas, oficinas, exposições, concursos e atividades para toda a família, celebrando as tradições japonesas em diálogo com a cultura baiana.

Como sempre, a programação contará com a participação de convidados especiais. Entre eles está Bianca Alencar, atriz, dubladora, influenciadora e apresentadora de cultura pop, conhecida por dar voz a personagens marcantes como Mabel Pines, de Gravity Falls; Twilight Sparkle, de My Little Pony; e Pinky Dinky Doo, da série homônima.

Outra atração confirmada é Henrique Marangon, mais conhecido como Core. Criador de conteúdo digital, ele conquistou milhões de seguidores ao transformar os maiores mistérios dos games em verdadeiras investigações, reunindo pesquisa, criatividade e entretenimento.

O evento também recebe a cantora japonesa Nanase Aikawa, ícone do J-rock dos anos 1990. A artista mantém uma forte conexão com o Brasil, construída ao longo dos anos por meio do Grupo Sansey e do Matsuri Dance, e será uma das atrações internacionais da 18ª edição. Os convidados participarão de atividades especiais durante a programação, ampliando as oportunidades de interação com os fãs.

O espaço é de lei para a galera do cosplay Crédito: divulgação

Encontro com os fãs

Uma das experiências desta edição será o Meet & Greet, que proporcionará encontros com convidados ligados aos universos dos animes, games, música e cultura pop japonesa. Os ingressos já estão à venda, com vagas limitadas, conforme regulamento disponível nos canais oficiais do festival (www.bonodorisalvador.com.br/).

Na sexta (4), participam Bianca Alencar, às 16h (R$ 60); Foxyzinho, às 17h30 (R$ 30); e Heron Hayashi, às 18h30 (R$ 40). No sábado (5), será a vez de Nanase Aikawa, às 13h (R$ 60); Bianca Alencar, às 14h30 (R$ 60); Heron Hayashi, às 16h (R$ 40); e Luísa Horta, às 18h (R$ 30).

No domingo (6), os encontros serão com Core, às 15h (R$ 60); Francisco Jr., às 16h30 (R$ 60); e Feh Dubs, às 18h (R$ 60). Encerrando a programação na segunda-feira (7), participam Francisco Jr., às 13h30 (R$ 60); Feh Dubs, às 14h40 (R$ 60); o Trio One Piece, formado por Glauco, Tati e Vyni, às 16h50 (R$ 80); e Core, às 19h30 (R$ 60).

Além dos ingressos nas modalidades inteira e meia-entrada, nesta edição, o público poderá adquirir o ingresso social. Disponível para qualquer pessoa, o ingresso social garante desconto mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, que deverá ser entregue na entrada do evento. Todos os alimentos arrecadados serão destinados ao programa Bahia Sem Fome, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura do Estado.