Festival da Globo sobre narrativas negras no audiovisual virá a Salvador pela primeira vez

Evento tem um baiano entre os criadores e terá entrada gratuita

Publicado em 26 de maio de 2024 às 15:14

Festival já aconteceu em São Paulo e no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/TV Globo e Acervo Pessoal

Após duas edições de sucesso em São Paulo em 2022 e 2023, e uma no Rio de Janeiro este ano, o Festival Negritudes Globo chega a Salvador pela primeira vez. O evento acontecerá no dia 18 de julho, no Santo Antônio Além do Carmo.

A proposta é debater e celebrar narrativas negras no audiovisual. Entre os criadores, curadores e roteiristas do festival, está o baiano Dimas Novais.

“A luta antirracista se faz com diálogo, acolhimento e ação. Realizar esses eventos e dar oportunidade de nossa gente negra se ver no palco, nas telas, nos bastidores, é colaborar com novos horizontes de um mundo melhor para todo mundo”, defende Dimas.

Ao Alô Alô Bahia, o jornalista, que está há 9 anos envolvido em projetos na Globo, manteve os detalhes em segredo, mas garantiu que o evento será aberto ao público e com ingressos gratuitos.

No Rio de Janeiro, há pouco mais de uma semana, o Festival Negritudes reuniu grandes personalidades, como Maju Coutinho, Aline Midlej, Hugo Gloss, a ex-campeã do BBB 20 Thelminha, Sheron Menezzes, Kondzilla, Lázaro Ramos, Taís Araujo, Zezé Motta, Antonio Pitanga e Milton Cunha, em diversos paineis.

Após passar pela capital baiana, em julho, o evento ainda deve voltar a São Paulo, entre final de agosto e início de setembro.

Baiano no Rio de Janeiro

Envolvido em grupos de discussões étnico-raciais na emissora carioca, Dimas revela que o Negritudes teve início a partir de uma inquietação de um grupo de criativos.

“O autor Paulo Lins (escritor best seller ‘Cidade de Deus’) colocou a pedra fundamental. Ele convocou alguns criadores para pensar pautas antirracistas a serem trabalhadas nos conteúdos da Globo. Dei sorte de ser um deles. Apresentamos as ideias para algumas áreas corporativas e a equipe de Comunicação do Grupo Globo nos abraçou”, conta Dimas.

Além do Negritudes, o jornalista baiano é o responsável pelo roteiro do Prêmio Sim À Igualdade Racial, que acontece neste domingo (26), com exibição na TV Globo, logo depois do “Fantástico”.

O evento, que será apresentado por Kenya Sade, terá seus melhores momentos apresentados na TV aberta e contará com apresentações de Alcione, Marcelo D2, Xamã, L7, Fat Family, Péricles, Seu Jorge e a baiana Xênia França. Como adiantado pelo Alô Alô Bahia, entre os indicados, estão cinco baianos.

“Além de dar holofote pra pessoas negras e indígenas que estão movimentando a sociedade brasileira na promoção de equidade, o Prêmio Sim quer inspirar através de práticas inovadoras e celebrar nossa gente”, conta Dimas que, além de escrever o roteiro do programa, foi o roteirista final do evento, escrito com Renata Tupinambá.

O autor baiano também faz parte de salas de roteiro de obras de ficção, como pesquisador. Colaborou com as segunda e terceira temporadas da série “Os Outros”, de Lucas Paraízo, e “Mata-Mata”, primeiro projeto de criação do ator Cauã Reymond.

Realizou ainda pesquisas de conteúdo para dar base para a autora Rosane Svartman criar tramas das novelas “Vai Na Fé” (2023) e “Bom Sucesso” (2019).

“As pessoas não fazem ideia da quantidade de estudos que há por trás de uma série ou novela. A pesquisa gera informações para irmos ao ar o mais próximo da realidade possível, de acordo com o universo de cada projeto”, revela o baiano, formado em jornalismo na Faculdade de Comunicação da UFBA.

“É sempre incrível ver baianos nas produções em que contribuo. Já trazer nosso Negritudes para casa será um sonho”, celebra Dimas.