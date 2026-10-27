FIAC BAHIA

Festival de artes cênicas ocupa vários espaços de Salvador

Programação e Ingressos podem ser consultados no site fiacbahia.com.br

Doris Miranda

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 06:00

O Papeleiro Crédito: Mariana Cabral

Já imaginou passar seis dias em contato com artistas de diferentes partes do Brasil e do exterior, sem sair de Salvador? Com opções para crianças e adultos, atividades gratuitas e espetáculos com ingressos a preços populares, pela manhã, à tarde e à noite, é exatamente essa a proposta da 17ª edição do Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia (FIAC Bahia), que ocupa sete espaços da capital baiana de hoje (27) a domingo (1º).

Será a oportunidade de escolher entre dez montagens de teatro, dança e performance, com artistas da Bahia, de outros estados brasileiros, do México e do Marrocos, além de oficinas, residências artísticas, palestras-performances, encontros de reflexão crítica e lançamentos de livros. A abertura acontece às 19h, no Teatro Martim Gonçalves, com Puff, criação da diretora Alice Ripoll e do dançarino Hiltinho Fantástico (RJ).

Veja alguns espetáculos do Fiac Bahia 1 de 4

Puff será o ponta pé inicial para que obras de diferentes linguagens artísticas se espalhem por espaços como Teatro Martim Gonçalves, Teatro Sesc-Senac Pelourinho, Teatro do Goethe-Institut, Museu de Arte Contemporânea, Instituto Cervantes, Espaço Cultural Alagados e o Largo do Campo Grande. Mas o Festival investe também em atividades formativas, que incluem oficinas gratuitas e a 11º Seminário Internacional de Curadoria e Mediação em Artes Cênicas, com palestras-performances, lançamentos de livros e encontros.

Ao longo dos seis dias, a programação artística do FIAC Bahia reúne trabalhos do Ceará, São Paulo, Rio Grande do Sul e Bahia, além de criações e pesquisas internacionais do México e do Marrocos. Assim, as montagens baianas O Papeleiro, [Re]Floresta, Vermelho Melodrama e Fala, Ìbejì convivem com Puff (RJ), Josefina: Uma Peça-rato (CE), Tô Fraco, Tô Fraco! (SP) e Instinto (RS), além das propostas internacionais Granulum – Laboratório de Reapropriação Sonora (México) e ‘km de resistência’ (Marrocos).

Além da 11º edição do Seminário Internacional de Curadoria e Mediação em Artes Cênicas, que aborda o tema das condições do trabalho artístico, integra o Fiac a 7ª edição do projeto o Liquidificador de Mídias – LDM 2026. A programação mistura exposição, oficina, performances e intervenções sob o título Há Presença?. As atividades são gratuitas e acontecem de 29 a 31 de outubro no Museu de Arte Contemporânea da Bahia.