Festival de cinema italiano tem documentário sobre Sergio Leone

Sergio Leone é tema de doc que tem depoimentos de Spielberg e Tarantino. Crédito: reprodução

Poucos países deram origem a tantos mestres do cinema como a Itália, frequentemente apontados pela crítica como os maiores cineastas da história. Foi lá que nasceram gênios como Fellini (1920-1993), Antonioni (1912-2007), De Sica (1901-1974) e Pasolini (1922-1975). Também foi ali que nasceu um dos movimentos cinematográficos mais importantes, o neorrealismo.



Passada aquela era dourada, o cinema italiano ainda teve seus momentos de brilho, mas como toda a produção de fora dos Estados Unidos, acabou engolido pela poderosa indústria americana, que reina absoluta há cinco ou seis décadas nas salas de exibição.

Por isso, iniciativas como o 8 ½ Festa do Cinema Italiano são essenciais para mostrar que a produção da terra de Fellini continua intensa e com qualidade. E o público de Salvador vai poder perceber isso a partir desta quinta-feira (22), quando começa, no Metha Glauber Rocha, a décima edição da mostra, que já chega a 18 cidades brasileiras.

"O cinema europeu e asiático está encurralado num cantinho, por isso não consegue respirar nem encontrar público. Aquela geração [de Fellini e outros gênios] dificilmente se repetirá, mas ainda há cineastas italianos muito interessantes, como [Paolo] Sorrentino, [Nani] Moretti e [Matteo] Garrone", defende Stefano Savio, curador do festival.

E o cinéfilo baiano vai poder conhecer alguns dos talentos contemporâneos da Itália, em filmes dos mais diversos gêneros, como o documentário Sergio Leone - O Italiano que Inventou a América, sobre o diretor do épico Era Uma Vez na América (1984). A direção é de Francesco Zippel, que retrata a vida pessoal e profissional do cineasta que renovou o western com filmes como Era Uma Vez no Oeste (1968) e Três Homens em Conflito (1966). O filme tem depoimentos de cineastas como Clint Eastwood, Martin Scorsese e Steven Spielberg.

E, se a ideia é um programa em família, tem a animação Interdito a Cães e Italianos, em que o diretor Alain Ughetto reconstrói a jornada de seus avós, camponeses nascidos no final do século XIX e forçados a emigrar para a França devido à ascensão do partido fascista. O filme será exibido nesta quinta e também no sábado, às 15h, nos dois dias.

Para quem está com saudade das comédias italianas, a pedida é Jogada de Amor, de Riccardo Milani, que conta a história de Gianni, um sedutor em série cuja vida está prestes a mudar quando conhece uma bela mulher paraplégica. Embora seja baseada na francesa De Carona Para o Amor, é uma comédia subversiva, bem ao estilo italiano.

Embora o festival promova, em São Paulo e Rio, um debate sobre a participação da mulher no cinema italiano, nenhum filme com direção feminina chega a Salvador. Naquelas cidades, a atriz e diretora Jasmine Trinca, homenageada da edição, participa das conversas com o público e apresenta dois filmes dirigidos por ela: Marcel! e Being My Mom.