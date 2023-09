Festival de cinema Panorama é adiado para 2024 por falta de patrocínio

O festival de cinema Panorama, produzido há 14 anos, não será realizado em 2023 e foi adiado para 2024. Segundo os organizadores, o Panorama tinha o patrocinado pelo Governo do Estado da Bahia, através da Secult, desde 2012 pelo Edital Calendarizados, que foi interrompido. Em abril, a Secult informou que, para adaptação ao novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC), o Edital de Eventos Culturais Calendarizados passaria por aperfeiçoado. A previsão era de que o novo edital fosse reaberto ainda este ano.

Para essa edição, o evento contava apenas com o patrocínio do Instituto Flávia Abubakir, que garante parcialmente a realização do festival.