Festival de Cultura Japonesa comemora a 30ª edição do Bon Odori

Bon Odori. Crédito: Rafael Martins/divulgação

Um dos eventos mais populares de Salvador, o XV Festival da Cultura Japonesa de Salvador 2023 - Bon Odori – XXX será realizado neste fim de semana, de sexta (25) a domingo (27), no Parque de Exposições de Salvador, Av. Paralela. O festival contempla uma programação diversificada com atrações para todas as idades: oficinas culturais, concursos, jogos, shows de música e dança, artes marciais e workshops fazem a alegria dos visitantes. A expectativa é que o evento reúna público superior a 80 mil pessoas nos três dias de programação.

Os ingressos já podem ser adquiridos através da plataforma online Ticket Maker ou nos principais centros de compras da cidade no Balcão de Ingressos (Shopping da Bahia e Parque Shopping Bahia) e lojas Pida (Salvador Shopping, Salvador Norte e Shopping Piedade). A venda de ingresso promocional antecipado é realizada em lotes, com datas e valores diferenciados, até o dia 22 de agosto, os detalhes podem ser consultados no site oficial do evento: bonodorisalvador.com.br. Crianças de até oito anos não pagam.

Nesta edição, um time de artistas faz a diversão do público. Um dos destaques é Joe Hirata, (@joehirata), profissional que mudou a história da TV japonesa ao ser o primeiro estrangeiro a vencer o maior concurso de karaokê amador do Japão, o NHK Nodojiman em 1994, aos 27 anos. Já Carol Valença (@caroltiko) é atriz, dubladora, cantora e diretora de dublagem. Destaca-se em personagens como Luffy de One Piece, Doraemon e Abby em The Last os Us. E Bruna Higs (@brunahigs) é uma das vocalistas fixas do projeto Miura Jam, que apresenta versões em português e covers de anisongs. Muito prestigiada nas redes sociais, a artista canta as versões oficiais brasileiras das músicas “Fruits Candy”, de Sakura Card Captor, e “Kanpeki Gu No Ne” e "Holy Shine", de Fairy Tail. E muitas atrações compõe a programação do Festival.

Alimentação e compras - Durante a programação, o público ainda pode desfrutar de uma oferta gastronômica variada, com pratos tradicionais da culinária japonesa, com a presença de mais de 20 restaurantes de sushi, tempurá, udon e lamén, entre outros pratos. O público tem a oportunidade de ver e comprar uma infinidade de artigos com temática japonesa, o "maneki neko", o gatinho da sorte, produtos de anime, mangás, flores e muito mais.

Bon Odori - Este ano o festival comemora a 30ª edição do Bon Odori, uma comemoração popular que acontece sempre no verão japonês. É um momento de comunhão do grupo e agradecimento aos antepassados pelas bençãos da vida. Trazido para o Brasil pelos imigrantes japoneses, difundiu pelo país e se tornou um símbolo muito forte para aqueles que apreciam a cultura japonesa.