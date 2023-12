Festival de Verão anuncia mapa da festa de 2023; confira

Crédito: Divulgação

No ano em que comemora o seu 25º aniversário, o Festival de Verão ocorre no Parque de Exposições de Salvador nos dias 27 e 28 de janeiro de 2024 com algumas novidades estruturais. Com o objetivo de proporcionar mais conforto e horas de entretenimento para o público, os palcos Cais e Ponte agora serão posicionados um de cara para o outro.



A divisa central entre os dois, por sua vez, abrigará uma enorme torre com 8m de altura, no qual uma programação de DJs manterá o público animado nos intervalos dos shows.

Além de promover uma imersão musical sem interrupções, a nova configuração facilitará também o acesso das pessoas da área de pista para a dianteira das apresentações em ambos os palcos.

O Festival de Verão Salvador, idealizado e organizado pela Bahia Eventos, repete em 2024 o formato de sucesso implementado por Zé Ricardo, diretor artístico desde o ano passado, com a realização de 15 encontros singulares e shows criados especialmente para a ocasião.

Os ícones da música baiana Bell Marques e Claudia Leitte irão cantar juntos pela primeira vez, enquanto Ivete Sangalo apresentará um show preparado exclusivamente para o festival e Daniela Mercury recebe as participações de Margareth Menezes e o grupo Ilê Aiyê.

Ainda dentro da seara local, o evento promove a confluência do rap com o pagode baiano, no encontro de Baco Exu do Blues com o grupo Psirico, a união dos tambores de Carlinhos Brown com o som pesado e eletrizante do Baiana System, além de uma apresentação solo do grupo Àttooxxá.

No intercâmbio entre a Bahia e outros estados, o cantor Leo Santana recebe a cantora gaúcha Luísa Sonza enquanto o trapper Teto convida ao palco o amigo cearense Matuê.

A nova edição contará ainda com o show do cantor norte-americano CeeLo Green, autor dos sucessos “Crazy” e “Fuck You”, um dos destaques da programação. Depois da parceria bem-sucedida nas músicas “Cachimbo da Paz”, de 1999, e, mais recentemente, “Cachimbo da Paz 2”, o cantor Lulu Santos, um dos maiores hitmakers do Brasil, recebe no festival as batidas e rimas de Gabriel o Pensador.

Ainda no quesito “fábrica de sucessos”, Seu Jorge se reúne com o rapper Mano Brown, Iza divide os microfones com Liniker, o pagode romântico de Thiaguinho dialoga com o samba vibrante de Maria Rita e o pop de Gloria Groove faz uma interseção com a música de Péricles, outro representante do pagode. Por fim, em um encontro de vozes do rap carioca, MC Cabelinho sobe ao palco com a participação do cabofriense TZ da Coronel.

O Multishow e o Globoplay transmitem o evento, enquanto a TV Globo exibe os melhores momentos. Os ingressos para o maior festival do verão brasileiro, cujo mote desta edição é “Viva de novo esses encontros”, já estão à venda no site da Sympla.

SERVIÇO

Festival de Verão Salvador 2024

Quando: 27 e 28/01/2024

Onde: Parque de Exposições de Salvador

Classificação: 16 anos. Menores de 16 anos poderão ter acesso acompanhados pelos pais ou responsável legal.

Abertura dos portões: 15h00

Vendas On Line: Sympla