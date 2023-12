Festival de Verão Salvador oferece 45% de desconto em 'viradão' de 32h

O Festival de Verão Salvador fará uma ação promocional no Shopping da Bahia, entre o sábado (23) e domingo (24). A iniciativa, que acontecerá em diferentes pontos do local, oferecerá desconto de até 45% no preço dos ingressos para o FV 24, ao longo das 32h do viradão de Natal do estabelecimento.



Em uma ação, o Festival de Verão, em parceria com o shopping, convidará o participante a estourar um balão, cujo interior poderá ter como prêmio vale-ingressos ou descontos para a festa. Em outra ação, o mini-trio da Blitz Ligadão Bahia FM percorrerá o local com muita música e brincadeiras que também poderão ser convertidas em ofertas relacionadas ao festival. As ações promocionais do FV dentro do viradão do Shopping da Bahia acontecerão a partir das 21h de sábado e seguirão até 01h de domingo.